Milica Kemez izvadila biopolimer iz usana: Pogledajte kako sada izgleda, razlika je očigledna (FOTO)

Voditeljka RED TV Milica Kemez uspešno je uklonila biopolimer iz svojih usana, a sada se novim izdanjem pohvalila na mrežama.
Ona je rešila da bude što prirodnija, pa se tako nedavno odlučila za novu intervenciju kod estetskog hirurga.
- Posle uklanjanja biopolimera često ostaje neravnina i ožiljno tkivo koje narušava prirodan izgled usana. Moj cilj nije bio dodatno povećanje, već suptilno korigovanje i ujednačavanje prelaza kako bi se vratio što prirodniji oblik - napisala je Milica i dodala:
- Uz precizan i pažljiv pristup postignut je rezultat koji izgleda prirodno i skladno, bez preterivanja.
Autor: D. T.