Jašar Ahmedovski brutalno prozvao kolege: Prave karijere na mojim pesmama!

Pevač Jašar Ahmedovski svojevremeno je u emisiji isprozivao kolege navodeći da grade karijere na njegovim pesmama.

On je bez dlake na jeziku govorio o tome kako to ume da imponuje, ali da svako treba da prati svoj put.

- Devedesetih godina dobro se znalo ko peva i ko je oformio pesmu, ali to je stvar kulture i vaspitanja. Mislim da bi trebalo nazvati i ne samo autore. Moram izdvojiti Milicu Jokić i ovom prilikom je pohvaliti, ona je snimila jednu moju pesmu staru, ona je zvala sve jer su pravila takva. Oduševila me je i svaka joj čast. Ima dosta njih koji su moje pesme presnimili, mnogi me nisu pitali a tim kaverom su napravili karijeru, ali ovom prilikom ih neću imenovati. Kao što sam rekao to je stvar vaspitanja i kulture da pitaš starijeg kolegu ako mogu da ga nazovem kolegom ili kolegama - rekao je on jednom za "Grand".

Inače, Jašar je u Turskoj ima skupocenu kuću sa velikim dvorištem i bazenom, a jednom prilikom je otkrio kada najviše voli da poseti ovu destinaciju.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - rekao je svojevremeno pevač.

POVEZANE VESTI

Domaći

ZAREKAO SAM SE DA TO NIKAD NEĆU URADITI: Jašar Ahmedovski iskreno o smrti brata Ipčeta, progovorio o BOLNOJ ODLUCI

Domaći

Ovu bol će nositi čitavog života: Jašar Ahmedovski progovorio o potomstvu, ne krije tugu što se nije ostvario kao roditelj

Domaći

Mnogo puta smo pokušavali, razmišljali smo o USVAJANJU: Jašar Ahmedovski se 20 godina sa ženom BORIO ZA POTOMSTVO: Nisam odustao...

Domaći

Koštalo me je psihe, nisam mogao da verujem da se to desilo: Jašar Ahmedovski od prvog honorara kupio BMW, a tragedija mu promenila život iz korena

Domaći

NEMA GDE NISMO IŠLI Jašar se 20 godina borio za potomstvo: Nismo odustali od usvajanja deteta

Domaći

Folker kupio vilu u Turskoj, u dvorištu mu bazen i palme: Naučio sam jezik, sve ih razumem (FOTO)