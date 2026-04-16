Volim da sam zaljubljena! Sanja Marinković otvoreno o emotivnom životu: Shvatila sam da su godine luksuz koji...

Voditeljka TV Pink Sanja Marinković početkom marta proslavila je 52. rođendan u „malom krugu velikih ljudi“. Voditeljka je u velikom intervjuu govorila o privatnom i ljubavnom životu, ali i sinu Strahinji kao.

– Moram priznati da godine nisu počele da mi prijaju, ali mi prija osećaj koji su mi donele, jer tačno znam koga želim za svojim stolom, a koga samo na ekranu. Proslava 52. rođendana bila je mnogo intimnija nego ranije, upravo zbog toga i lepša. Shvatila sam da su godine luksuz koji ti dozvoli da biraš mir umesto buke i kvalitet umesto brojnosti. Iza kulisa je bilo mnogo smeha, malo nostalgije i mnogo zahvalnosti - rekla je Sanja na samom početku.

– Kada duvaš svećice u pedesetim više ne zamišljaš želje, već zahvaljuješ na svemu što imaš. Ako treba da izdvojim jednu rečenicu koja opisuje ovo slavlje, rekla bih: ranije sam slavila rođendan da se svi vide, a sada ga slavim sa onima koji mene zaista vide – kazala je Sanja Marinković.

Odgovorila je i na pitanje o tajni svog izgleda.

– Toga nema, postoji samo odluka žene da ne odustane od sebe. Naravno da vodim računa o nezi, zdravlju, energiji i načinu života, ali verujem da je najveća tajna u stavu. Kada žena nauči da voli život, da bira ljude koji joj prijaju i da kaže „ne“ onome što je umara, to se odmah vidi i na licu. Lepota u pedesetim nema veze sa pokušajem da izgledaš kao da imaš trideset, ima veze sa tim da izgledaš kao najbolja verzija sebe. Žena počne da izgleda mlađe onog trenutka kada prestane da se nervira oko stvari koje je više ne zaslužuju.

Na pitanje o novoj ljubavi rekla je:

 – Volim da sam zaljubljena. Ljubav ne tražim, ako je prava pojaviće se sama. Do tada uživam u svom svetu.

