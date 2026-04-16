Mirka Vasiljević otvorila dušu uoči premijere u Teatru Odeon: Sreća prati hrabre, a nije lako biti hrabar (FOTO)

Popularna srpska glumica Mirka Vasiljević tumači lik Macane u novoj predstavi "Mačka u čizmama", koja će biti premijerno izvedena 25. aprila u Teatru "Odeon", a tim povodom je danas održana konferencija za medije.

Mirka je govorila o Marku Jovičiću i predstavi koja je, kako kaže, nije vratila u detinjstvo.

- Ne trudim se da uradim ništa mnogo drugačije, to može našem Marku da se dopadne, i to može da se usvoji. A onda kada se usvoji mora da se sledeći put na isti način ponovi, ako ne i na bolji. Gledam da samo slušam, da to što kaže sprovedem u delo. Šalu na stranu, probe su tu da se proba, gde maštamo, igramo, razigravamo, predlažemo, razgovaramo. Tako se ta neka čarolija stvar. Jako je bitno držati se kostura cele predstave, nešto što je napisano, neko što je neko od početka do kraja sproveo. Meni je prvi put da igram u mjuziklu, ali ja volim pesmu i muziku, zabavno je. Imamo plesače, veliku scenografiju, velike promene, svi treba da dišemo kao jedno - rekla je Mirka.

Kako kaže, poslednja scena joj je omiljena.

- Moja je poslednja scena, to je nekako kad sve prođe, imaš osećaj da li je publika to primila. Da li je to došlo do publike. Možda se nekim danima nekome nije igralo, ili je neko bio baš umoran, u toj poslednjoj sceni osetiš šta si napravio i šta si uradio.

Na pitanje koliko je sve ovo vraća u detinjstvo rekla je:

- U mom detinjstvu nije baš bio aktuelan mačak u čizmama, malo smo druge crtaće i bajke gledali. Kao neko ko je išao u dečija pozorišta, naravno da sam gledala. Ovo je nešto sasvim drugačije, što se ne oslanja na bajku, tako da me ne vraća - kazala je Mirka, a potom pričala o "čarobnim činima" i da li veruje u njih. Milim da i muškarci i žene imaju čarobne čini, samim tim da uspešno provedemo dan. Prvo da stignemo od tačne A do tačke B, po gužvama, u traženju parkinga. To je sve život. Dobra strategija može da reši ozbiljne stvari.

Izdvojila je i poruku predstave koju bi voleo svako da ponese kući:

- Sreća prati hrabre, a nije lako biti hrabar - istakla je Mirka.

Autor: D.T.