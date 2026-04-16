Oduševljena sam! Rada Manojlović potvrdila da se Milan Stanković vraća na scenu, evo šta je rekla

Izvor: pink.rs/informer, Foto: E-Stock/Ivan Dobričić, Časlav Vukojičić

Pevačica Rada Manojlović se oduševila što će njen bivši dečko Milan Stanković, ponovo biti deo estrade.

Pevač Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio je da se vrati na muzičku scenu i ponovo obraduje publiku, saznaje Informer.

Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo. Kako saznajemo, novi album Milana Stankovića je spreman, a pevač, koji trenutno živi od privatnog biznisa, planira da ga objavi na jesen.

Njegova bivša devojka i koleginica Rada, nije mogla da sakrije sreću zbog njegovog povratka, na koji ga je dugo nagovarala.

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je pevačica za Informer.

Rada je vest da Milan na jesen izdaje album, prokomentarisala i na društvenoj mreži "X".

"Jeste, što jeste, ali pričati se ne sme", napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne sme ništa da otkriva.

Autor: D. T.

