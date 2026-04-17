Ovo je druga dimenzija, nema cenu: Naš glumac ženu i troje dece odveo na selo, sadi povrće i gaji kokoške (FOTO)

Poznati srpski glumac Branislav Bane Tomašević odlučio je da gradsku vrevu i stres zameni mirnim seoskim životom, stvorivši svoju oazu nedaleko od Gornjeg Milanovca.

Zajedno sa suprugom Jelenom i njihovo troje dece, glumac uživa u svakodnevnom radu na porodičnom gazdinstvu, opisujući ovakav način funkcionisanja kao "pravi život" i posebnu dimenziju postojanja, daleko od gradske buke i haosa.

Na svom imanju, Bane se u velikoj meri posvetio uzgoju domaće hrane i životinja. Njegovo domaćinstvo broji svinje, ovce i jato od 40 pilića koje je sam odgajio i pustio da slobodno šetaju i kljucaju u prirodi.

Uz to, glumac obrađuje i svoju baštu u kojoj gaji paradajz, krastavac i tikvice. Ovi poslovi mu ne predstavljaju teret, s obzirom na to da je ljubav prema selu razvio još u detinjstvu, provodeći vreme na imanju kod bake i deke.

Najviše mu na selu prija mir

Osim što na selu pronalazi lični mir, Tomašević snažno apeluje na važnost buđenja ekološke svesti i povratka ljudi prirodi.

On na ličnom primeru uči svoju decu pravim vrednostima, angažujući ih u akcijama čišćenja divljih deponija i sređivanja zagađene okoline. Boravak na selu glumac je iskoristio i za pokretanje ozbiljnog porodičnog posla na dedovini, koju je nasledio zajedno sa bratom.

Nakon što su tu sagradili kuću, Bane je proširio svoj posed kupovinom dodatnih nekoliko hektara zemlje i zasadio 1.000 stabala višnje. Uz već zasađene sorte šljiva koje je imao od ranije, glumac je pripremio zemljište za još 1.200 stabala višnje, sa idejom da u budućnosti svoj biznis proširi na proizvodnju, ali i preradu voća.

Autor: D. T.