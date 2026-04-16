Ceca pričom o zatvorskim danima šokirala sve: Htela sam mesec dana da se naspavam, a oni su me tamo ZABORAVILI

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisetila se dana koje je provela u Centralnom zatvoru i tom prilikom podelila zanimljivu anegdotu koja je mnoge iznenadila.

U razgovoru sa glumicom Anjom Mit, dotakle su se teme saobraćajnih prekršaja, pa je Ceca upitala da li je ikada prekoračila brzinu i da li joj je policija nekada „progledala kroz prste“.

Međutim, odgovor mlade glumice bio je potpuno neočekivan i zatekao je pevačicu.

- Jesam, ali mi nisu oprostili. Pisali su mi kaznu, a pošto sam menjala adresu, stigla mi je naredba da idem u zatvor. Zvali su me pre 15 dana i rekli: deset dana u Požarevcu ili 10.000 dinara. Ja sam bez razmišljanja rekla: "Požarevac". Nastao je muk na telefonu. Ja sam mlada mama i samo sam želela da se naspavam. Tako sam im i rekla. Ipak, na kraju sam platila kaznu - ispričala je Anja kroz smeh.

Na ovu duhovitu priču nadovezala se i Ceca, koja je tokom akcije Operacija Sablja bila privedena zbog povezanosti sa "zemunskim klanom", pa je kroz sopstveno iskustvo uputila i savet.

- Pazi šta želiš, tako sam i ja govorila da mi je mesec dana da se naspavam, oni su me tamo zaboravili. Pazi šta želiš - rekla je pevačica.

Autor: D. T.