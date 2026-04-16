Skandal na sahrani! Vera Matović ignorisala Nadu Topčagić: Okrenula je glavu i odmanula rukom čim me je videla!

Danas je na večni počinak ispraćena supruga pevača Čede Markovića Ljiljana, na čiju sahranu je došla mnogobrojna porodica, prijatelji i ljudi sa javne scene.

Pevaču su podršku i reči utehe pružili danas mnogi poznati, njegove kolege prijatelji među kojima su i Vera Matović i Nada Topčagić.

Međutim, dogodio se skandal na groblju kada je pevačica Vera Matović izignorisala svoju koleginicu iako su se našle oči u oči.

Kako je za Telegraf ispričala Nada, Matovićeva je ta koja ju je "iskulirala".

- Krenula sam da joj se javim, a ona je okrenula glavu i odmahnula rukom. Zbunila sam se, sva sreća cvećara je bila tu, pa sam produžila prema njoj - rekla je pevačica koja je bila van sebe.

Podsetimo, obe pevačice su danas stigle na Lešće kako bi ispratile na večni počinak suprugu njihovog kolege. Vera je došla u pratnji svog supruga, dok je Nada bila sama.

Podsetimo, Čedina supruga Ljiljana preminula je u 66. godini života.

