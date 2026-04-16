Operisan Goran Ratković Rale, intervencija trajala satima: Evo u kakvom je stanju

Poznati muzički producent Goran Ratković Rale uspešno je operisan. Operacija srca protekla je u najboljem redu, a lekari su zadovoljni ishodom.

Poznatom muzičkom producentu Goranu Ratkoviću Raletu završena je operacija srca, kako Kurir saznaje iz izvora bliskih porodici.

Prema nezvaničnim informacijama, Rale je operisan zbog problema sa srčanim zaliskom, a medicinski tim je, kako se navodi, uspešno izveo zahvat koji je trajao nekoliko sati. Ono što ohrabruje jeste činjenica da je operacija, kako piše Kurir, protekla u najboljem redu, a lekari su zadovoljni ishodom intervencije.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Porodica i bliski prijatelji su, nakon što je operacija završena, odahnuli, a Rale se trenutno nalazi pod budnim nadzorom lekara u postoperativnom oporavku. Za sada nema više zvaničnih detalja o njegovom zdravstvenom stanju, ali očekuje se da će naredni dani biti ključni za njegov potpuni oporavak.

Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Foto: Pink.rs

Ana je primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

