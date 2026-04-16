NAŠA LJUBAV JE SUDBINSKA! Kasper objavio Mininu staru fotku i priču o kojoj svi bruje: Život nas je 20 godina vodio različitim pravcima, a onda...

Mane Ćuruvija Kasper svakodnevno javno izjavljuje ljubav svojoj verenici, pevačici Mini Kostić, koja živi u Beogradu dok je on u Njujorku.

Mane je juče saopštio da je preuzeo brigu o Mininoj muzičkoj karijeri, a sada je objavio njenu staru fotografiju i tekst koji je mnoge naveo na razmišljanje.

- Ovo je jedna od Mininih slika od pre nekoliko godina… Uvek zajedno sumiramo šta se dešavalo u njenom životu tada, a šta u mom. Neverovatna je činjenica da su nam identično teške godine oboma bile, slični životni događaji, identično teški periodi, a da smo oboje koračali napred kroz život sa osmehom na licu - počeo je Kasper, a potom nastavio:

- Zašto sam vam sve ovo rekao? Sudbinske ljubavi se dešavaju pre nego što se ljudi upoznaju. Život ih drži razdvojenim i prati njihove sudbine dok ne odluči da ih spoji. Život je čudo. Nemojte nikada potcenjivati život i ono što vam sprema. Život je Minu i mene vodio različitim pravcima 20 godina i spojio nas kada smo oboje prošli sva pročišćenja loših odluka, loših izbora i loših ljudi - objasnio je Kasper.

- Verujte u sudbinske ljubavi. Postoje. Svakom od vas život takvu ljubav kreira, a da i ne znate. Samo verujte i ne brinite. Život radi za vas.

