NAŠEM GLUMCU MENJALI KRV ZBOG DROGE! Sa 13 godina ušao u pakao poroka: Majka ga našla u jezivom stanju...

Čuveni srpski glumac Igor Pervić, kojem su stručnjaci i javnost predviđali blistavu karijeru, preminuo je 2019. godine u 52. godini života, nakon teške borbe sa karcinomom jetre.

Njegov veliki talenat i uspeh na filmskom platnu često su padali u senku turbulentnog privatnog života i jezive borbe sa zavisnošću, sa kojom se suočio već u ranoj mladosti, sa samo 13 godina. Zbog droge su glumcu čak morali i da menjaju krv.

Igor Pervić je već sa 24 godine postao idol mladih ljudi tog vremena, a na filmsko platno se probio još kao tinejdžer. Filmski kritičari su mu predviđali izuzetno uspešnu karijeru, ali su ti snovi pali u vodu kada se odao teškim narkoticima. Ipak, iza sebe je ostavio trag u domaćoj kinematografiji, a publika ga pamti po ulogama u poznatim filmovima i serijama kao što su: "Lajanje na zvezde", "Crni bombarder", "Kraj dinastije Obrenović", "Gorki plodovi", "Miris kiše na Balkanu", "Samac u braku" i "Nemanjići".

Ulazak u svet narkotika u ranim tinejdžerskim danima

Svojevremeno je Igor otvoreno i iskreno govorio o svom problemu sa drogom i razlozima zbog kojih je prvi put uzeo heroin. Zavisnost je počela kada je imao oko 13-14 godina, kada je u školi duvao lepak. Jedan od njegovih prijatelja je na treningu pred njegovom majkom i očuhom otkrio šta Igor radi, a glumac je kasnije opisao tog druga kao nekoga ko mu je u tom trenutku bio najveći neprijatelj, a zapravo najbolji prijatelj. Kada su se vraćali kući, očuh, koji mu je inače pristupao sa puno ljubavi, udario mu je šamar iz očaja, jer ga je Igor svojim ponašanjem doveo do ludila.

Jeziva svakodnevica, heroin u bolnici i bolna sećanja majke

Posledice konzumiranja heroina bile su stravične po Pervića i njegovu porodicu. Majka ga je nalazila u strašnim i ponižavajućim stanjima – kako je glumac sam priznao, pronalazila ga je u fekalijama i ispovraćanog. Priznao je i to da je uzimao heroin čak i u bolnici, ističući da više nije imao gde da se ubode. Očaj njegove majke bio je toliki da je dolazilo do trenutaka kada ga je stavljala u kola i sama mu davala novac za drogu, prosto jer više nije mogla da podnese da ga gleda u takvim mukama i stanjima. Njegova generacija glumaca iz 1986. godine doživela je mnoge tragedije, a Gagi Jovanović je jednom prilikom istakao da izgleda kao da im je klasa ukleta, s obzirom na to da je troje glumaca iz nje preminulo.

