EVO ŠTA SE DESILO SA STANOM POKOJNOG DŽEJA: Komšije otkrile sve o Andrijani i ćerkama pevača, spomenule i sukob

Komšije progovorile o sukobima nakon pevačeve smrti. Oko čeka su problem imale ćerke pevača i prijateljica Andrijana?

Ekipa Blica posetila je kraj u kom je je živeo čuveni pevač Džej Ramadanovski, a komšije su nam otkrile šta je istina o njegovoj prijateljici Andrijani Tomanić, za koju se priča da nije ostala u dobrim odnosima sa njegovim ćerkama.

Komšije naime, tvrde da se Andrijana iz spornog stana iselila odmah nakon što je pevač preminuo, kao i da nekretnina zakonski nije ni bila na njegovo ime.

- Taj stan u kom je Džej živeo je izdat odavno. Mislim da se nije ni vodio na njegovo ime, on je tu samo stanovao.

Što se tiče Andrijane, ona se iselila odmah nakon što je on preminuo. Nije se tu mnogo zadržavala - rekla nam je jedna od komšinica, a drugi komšija tvrdi da su tu sada drugi ljudi:

- Tu sada živi jedna druga porodica, ne bih da njih komentarišem, ali odavno je stan izdat.

Podsetimo, pevačeva ćerka Marija otkrila je ranije za Blic da nije u kontaktu sa Džejevom prijateljicom Andrijanom, kao i da je razlog privatne prirode, o kojoj ne želi da priča.

Iako su posle Džejeve smrti Andrijana i pevačeve ćerke bile u dobrim odnosima, desio se problem. To su svi shvatili kada se nisu pojavili zajedno na pomenu, a Marija Ramadanovski priznala da nisu u kontaktu i da su razlozi privatne prirode.

Kako smo uspeli da saznamo od komšija, koji nisu želeli pred kamere, Andrijana je živela kratko u tom stanu posle smrti pa se pričalo da joj teško pada jer je Džej tu preminuo.

Govorilo se da su imali i drugi stan u blizini, te da je zbog toga i autorskih prava izbila svađa između nje i porodice.

Ona je jednoj komšinici ispričala da je svoj život posvetila na samo Džeju kao nekome koga je volela već i njegovoj karijeri koju je vodila i smatrala je da treba da bude deo baštine.

Andrijana i Džej nisu bili venčani

Sa druge strane predstavnik ćerki se pozvao na zakon jer Andrijana i Džej nisu bili zakonski venčani, tako da su po zakonu ćerke naslednice.

- Ranije smo ovde viđali često Mariju kada dolazi, viđamo smo i Andrijanu u kafiću obližnjem sa ćerkama i Džejevim prijateljima, pa i sada je ponekad vidimo da sedi tu. Ipak su to bili i njeni prijatelji, ali šta se posle desilo, to ne znam.

Autor: Pink.rs