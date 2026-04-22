Ovo je zgodni suprug Anice Dobre sa kojim je u skladnom braku već dugi niz godina: On se gotovo nikad ne pojavljuje u javnosti, a bio je prijatelj Džeja Ramadanovskog (FOTO)

Naša glumica, Anica Dobra je u braku sa Mićom Sovtićem sa kojim ima ćerku Minu, takođe glumicu, a privatni život drže dalje od očiju javnosti.

Iako je Anica Dobra jedna od naših najvećih glumačkih zvezda, detalje iz svog privatnog života vešto drži podalje od reflektora, a njen suprug se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti. Slavna glumica je godinama u srećnom i skladnom braku sa Mićom Sovtićem, sa kojim ima ćerku Minu.

Mića Sovtić u beogradskim krugovima važi za nekadašnjeg "glavnog beogradskog šmekera", a poznato je i da je bio najbolji prijatelj legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog. Pored toga, Sovtić je dugogodišnji predsednik fudbalskog kluba Dorćol, dok je njegov sin iz prethodnog braka, Miloš, sekretar stručnog štaba "gaučosa".

Poznati par svoj porodični život vodi u srcu Dorćola, a komšije su nedavno otkrile kakvi su oni zapravo kada se kamere ugase. Prema rečima suseda, Anica i Mića su kupili i potpuno renovirali stan u njihovoj zgradi još 1991. ili 1992. godi

Šta kažu komšije o Anici Dobroj?

"Svi smo u zgradi kao jedna duša i svi smo miroljubivi. Anica je divna komšinica," izjavio je jedan od komšija za medije i dodao da je slavna glumica uvek pokretač svih akcija: "Za sve što treba da se organizujemo u zgradi, ona je prva. Uvek hoće da unapredimo stvari i pomaže novčano i kako god da treba".

Koliko joj znači njena oaza mira i bliski ljudi, Anica je potvrdila kada je govorila o periodu pandemije koronavirusa: "Imam ljude oko sebe koji hrane moju vedrinu i daju optimizam. Zbog njih imam snage da budem ovakva".

„Ona je najbolja žena. Nema bolje... ali nije kod kuće. Došla je kasno iz Makedonije i mislim da je jutros otišla u Grocku kod majke”, rekao je Mića jednom prilikom.

Inače, ćerka Anice Dobre, Mina Sovtić otkrila je da se razvela.

