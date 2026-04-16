Prelep povod za slavlje u domu Maje Berović: Pevačica se ovim povodom na interesantan način obratila suprugu (VIDEO)

Maja i Alen važe za skladan par, a u ljubavi su od njene 17. godine. Život im je upotpunio sin Lav, a evo kako proslavljaju godišnjicu.

Muzička zvezda Maja Berović danas proslavlja godišnjicu ljubavi i zajedničkog života sa svojim suprugom Alenom Dragoslavom.

Pevačica se voljenom mužu obratila javno, putem društvenih mreža, gde je objavila urnebesan snimak na kom je citirala legendarnu Snežanu Savić.

"On će mene da ostavi, ej! Pa nisam ja duvan da može da me ostavi tek tako. Pa ne može to tako. Možeš da odeš od mene, ali samo 20 koraka, tu te stižem i likvidiram!

Voleo si me i sad voliš drugu, ma nemoj. Uf, jak ti razlog", poručila je Maja Berović u kameru, što je nasmejalo sve.

Uz to je dodala opis:

- Poruka mužu za 21 godišnjicu zajedničkog života - napisala je pevačica, a u komentarima su im ljudi čestitali.

