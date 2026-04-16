VOLIŠ SAMO PARE: MC Stojan pravo sa Kipra došao u DVORAC i sastao se sa Aleksandrom Mladenović! (FOTO+VIDEO)

Bajkoviti dvorac u Vojvodini je lokacija na kojoj smo uslikali pevačicu Aleksandru Mladenović i MC Stojana. I dok je atraktivnu pevačicu dovezao luksuzan automobil, Stojan nas je dočekao sa osmehom i otkrio velike planove.

Nakon punih osam godina od pesme „Čekaj, čekaj“ ovaj dvojac je ponovo ukrstio glasove, i sudeći po prvim reakcijama, publici su predstaili novi hit.

- Aleksandru sam odabrao pre svega zato što je vrhunski vokal, jedan od najboljih na estradi, zato što smo jako dobri prijatelji i imamo jedan jako uspešan duet – rekao nam je MC Stojan.

Neobična a luksuzna lokacija i dvorac su mu odmah privukli pažnju i znao je da baš tu želi da snima spot:

- Trudio sam se da ja budem ja, Aleksandra je prezgodna, prelepa i ubija kako peva. Neobičan je spot, ljudi su navikli da od mene stalno bude nešto drugačije i da je malo ludo, tako da očekujem jedan ludački spot. „Pare, pare, voliš samo pare“, peva Aleksandra koja ne krije da joj se ideja da ponovo snimi duet sa Stojanom odmah dopala.

- Pesma „Čekaj, čekaj“ ima više od 30 miliona slušanja, što znači da se publici dopala, a nadam se da će to biti sučaj i sa novom numerom. Meni se dopala na prvo slušanje, sa Stojanom sam se sve brzo dogovorila. Poznajemo se i zaista smo dobri prijatelji, na snimanju spota smo se na prvom mestu odlično zabavili, mada malo i smrzli, smeh. Uživala sam i sigurna sam da će naša publika prepoznati sjajnu energiju – poručila nam je pevačica. 

