OTKRIVENI NOVI DETALJI O RALETOVOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Evo šta je problem, nije bezazleno

Kako smo već izveštavali, poznati muzički producent Goran Ratković Rale uspešno je operisan, a prema poslednjim informacijama, nakon zahvata se oseća dobro.

Dečko pevačice Ane Nikolić podvrgnut je operaciji srca zbog mitralne regurgitacije, zdravstvenog problema koji utiče na pravilno funkcionisanje srčanog zaliska, a intervencija je, kako se saznaje, protekla bez komplikacija. Intervencija na srcu protekla je uspešno, sve je pod kontrolom, a kompozitor se nakon operacije oseća stabilno i oporavlja se.

Šta je mitralna regurgitacija?

Mitralna regurgitacija predstavlja srčanu manu kod koje se mitralni zalistak ne zatvara u potpunosti tokom kontrakcije leve komore, zbog čega dolazi do vraćanja krvi nazad u levu pretkomoru, što može opteretiti rad srca i vremenom dovesti do dodatnih komplikacija. Ovo stanje dodatno opterećuje srce, a u težim slučajevima može dovesti do proširenja srčanih komora, razvoja plućne hipertenzije, poremećaja srčanog ritma poput fibrilacije pretkomora, kao i do srčane insuficijencije.

Nije bezazleno

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Kako saznajemo, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

