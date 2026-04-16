RALE DANAS OPERISAO SRCE, A ANA NIKOLIĆ OTIŠLA U MANASTIR! Pevačica grli ćerku Taru: Stavila maramu preko glave (FOTO)

Goran Ratković Rale, poznati kompozitor i verenik pevačice Ane Nikolić imao je operaciju srca, na koju je neko vreme čekao. Raletu je prethodno intervencija bila odložena, međutim, uslovi su se stvorili i danas je operisan.

Ana Nikolić, koja je uz Raleta u najtežim trenucima oglasila se na Instagramu.

Ana je sa ćerkom Tarom otišla u manastir. Pevačica je stavila maramu preko glave, a naslednicu je jako zagrlila.

Koju operaciju je imao Rale?

Kompozitor je imao operaciju zbog mitralne regurgitacije, prenose domaći mediji.

Hirurški zahvat na srcu je protekao u najboljem redu, a prema poslednjim informacijama, Rale se oseća dobro i nalazi se pod nadzorom lekara.

