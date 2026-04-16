EVO KO JE KUMA MELINE DŽINOVIĆ: Lepotica iz porodice Karić će venčati kreatorku i bogatog biznismena u Monaku! (FOTO)

Kreatorka Melina Džinović udaje se u subotu za bogatog biznismena (70), koji ju je verio prošle godine. Kuma na glamuroznom venčanju u Monaku, kako saznajemo, je Goca Karić.

Naime, ćerka Slavice i Sretena Karića, nakon završetka prestižnih škola na Kipru i u Londonu odlučila je da se vrati u Beograd. Retko je možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.

"Svatovi su već pristigli u Monte Karlo iz celog sveta"

Podsetimo, glamurozno slavlje održaće se u jednom italijanskom mestu, do kojeg će svatovi iz Monaka ploviti brodovima i jahtama, a neki leteti helikopterima.Kako saznajemo, u subotu je za Melinu Džinović veliki dan jer će drugi put stati na “ludi kamen” nakon razvoda od Džinovića. Ona se udaje za bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Deja (70), a fotografije sa njim je prvi objavio “Blic” kada su bili na reviji u Parizu.

Na venčanju sa Harisom Džinovićem kumovi su bili Slavica Eklston i Filip Cepter

Podsetimo, Haris i Melina Džinović razveli su se nakon 23 godine zajedničkog odnosa i 10 godina braka.

Njih dvoje su se venčali 2014. godine, a svadba je bila jedna od najluksuznijih na estradi. Svadba se odigrala na jahti „Maltese Falcon“ koja je bila usidrena kod Dubrovnika. Da izgovore sudbonosno "da" nagovorila ih je Slavica Eklston, inače Melinina kuma i bivša žena vlasnika Formule 1. Sa druge strane Harisov kum bio je Filip Cepter.

‒ I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja.

Autor: M.K.