Neočekivan potez Đine Džinović pred svadbu majke Meline: Ovo će ŠOKIRATI mnoge!

Modna kreatorka Melina Džinović udaje se ovaj vikend u Monaku za bogatog sedamdesetogodišnjeg engleskog biznismena, Džefrija Pola Arnolda Deja. Slavlje će biti izuzetno glamurozno i održaće se u jednom od najluksuznijih hotela, koji je omiljeno mesto svetskih milijardera. Zvanice dolaze iz celog sveta, a do mesta slavlja stići će luksuznim organizovanim prevozom, uključujući jahte i helikoptere. Njena kuma na ovom venčanju biće lepotica iz porodice Karić.

Kada je reč o Melininoj ćerki Đini, ona je iznenadila sve kada je nekoliko dana pre venčanja obrisala sve svoje društvene mreže.

Venčanje sa bivšim mužem Harisom bilo na jahti

Podsetimo, Haris i Melina Džinović razveli su se nakon 23 godine zajedničkog odnosa i 10 godina braka.Njih dvoje su se venčali 2014. godine, a svadba je bila jedna od najluksuznijih na estradi.

Svadba se odigrala na jahti „Maltese Falcon“ koja je bila usidrena kod Dubrovnika. Da izgovore sudbonosno "da" nagovorila ih je Slavica Eklston, inače Melinina kuma i bivša žena vlasnika Formule 1. Sa druge strane Harisov kum bio je Filip Cepter.

‒ I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja.

