RODITELJI MELINE DŽINOVIĆ STIGLI U MONAKO! Sprema se gala svadba sa bogatim Englezom, a ovako je izgledala svadba sa Harisom, imali peh koji se prepričava

Modna kreatorka, Melina Džinović udaje se u u subotu za bogatog biznismena Engleza Džefrija Pola Arnolda Deja (70).

Glamurozno slavlje održaće se u jednom italijanskom mestu, a na svadbeno veselje stigli su Melinini najbliži - porodica, među kojima su majka, otac i brat.

Podsetimo, Haris i Melina Džinović razveli su se nakon 23 godine zajedničkog odnosa i 10 godina braka. Njih dvoje su se venčali 2014. godine, a svadba je bila jedna od najluksuznijih na estradi.

Svadba se odigrala na jahti „Maltese Falcon“ koja je bila usidrena kod Dubrovnika. Da izgovore sudbonosno "da" nagovorila ih je Slavica Eklston, inače Melinina kuma i bivša žena vlasnika Formule 1. Sa druge strane Harisov kum bio je Filip Cepter.

Na svadbenoj ceremoniji je bilo svega tridesetak zvanica.

- Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena - pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

- Kada smo razmenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir venčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom venčanju, rekla je tada Melina za domaće medije.

Za Melinu je u subotu veliki dan

Podsetimo, glamurozno slavlje održaće se u jednom italijanskom mestu, do kojeg će svatovi iz Monaka ploviti brodovima i jahtama, a neki leteti helikopterima.

Kako saznajemo, u subotu je za Melinu Džinović veliki dan jer će drugi put stati na "ludi kamen" nakon razvoda od Džinovića. Ona se udaje za bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Deja (70), a fotografije sa njim je prvi objavio "Blic" kada su bili na reviji u Parizu.

