Pre tri godine Bulat je prijavio Mariju za nasilje: Davila me je i grebala! ZAVRŠIO U URGENTNOM!

Nakon ovoga, oni su se pomirili, a danas je ona njega prijavila policiji.

Danas je kao bomba odjeknula vest da je Marija Bulat prijavila svog supruga, pozntog pevača, Marka Bulata za nasilje u porodici, zbog čega je reagovala i policija.

Ono što je interesantno jeste da je pre tri godine on nju prijavio isto za nasilje. Pevač je tada tvrdio da ga je Marija pretukla, zbog čega je završio u Urgentnom centru.

Bulat je nakon drame za medije izjavio da ga je grebala i davila jer nije uspeo da je smiri.

- Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ona ima. "Pomozi mi, uspavaj me, boli me", tražila je. Nisam valjda uspeo da je uspavam, da budem adekvatan, da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu. Taj dan je saznala da ima još jedno oboljenje - vaskulitis, propali krvni sudovi. Saznanje da ti imaš tako nešto, sada ja hoću da kažem da ne znam da je li iz te muke tako nešto neko uradio, a ja sam u tom nabijenom osećaju, afektu, svašta mi je rečeno, to prijavio - rekao je on tada i dodao:

- Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila - izjavio je tada pevač.

Nekoliko meseci kasnije, oni su se pojavljivali zajedno na svim događajima, kao da nikad nijedan problem nisu imali. Ipak, tri godine kasnije, za nasilja je prijavila ona njega.

