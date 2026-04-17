TRAGEDIJA! Umro poznati pevač, bivši učesnik Farme i Pinkovih zvezda!

Poznati pevač Saša Katančić preminuo je od posledica infarkta, kako saznajemo.

On je bio učesnik rijalitija "Farma", i bio je veoma cenjen u svom poslu.

Saša je godinama gradio svoju karijeru, a okušao se i u nekoliko muzičkih takmičenja. Zračio je harizmom i šarmom, a publika je jako volela njegovu specifičnu boju glasa.

Godinama je radio sa Harisom Džinovićem, kom je pevao prateće vokale.

Inače, Katančić se takmičio u muzičkom takmičenju ''Pinkove zvezde'' još 2015. godine i tada pobrao brojne komplimente na račun svog glasa.

