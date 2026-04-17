Ko je bio Saša Katančić, koji je iznenada preminuo od infarkta? Učestvovao u 'Farmi' i 'Pinkovim zvezdama', bio je skroman i porodičan, a nedavno je doživeo VELIKU TRAGEDIJU!

Ogroman gubitak.

Poznati pevač Saša Katančić, iznenada je preminuo od posledica infarkta, a ova vest zatekla je i rastužila mnoge.

Saša je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom. Učestvovao je i u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", gde je ostao upečatljiv zbog svog specifičnog glasa i harizme.

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao skromnog čoveka koji je najviše voleo muziku i porodicu, a van scene je živeo povučeno.

Saša je godinama radio sa Harisom Džinovićem na nastupima, a pevao mu je i prateće vokale. Posebno se pamti i komentar Džinovića, koji je svojevremeno istakao da je Saša bio njegov klavijaturista dugi niz godina, naglašavajući njegov talenat i profesionalnost.

Tokom života, Saša se suočio i sa ličnom tragedijom kada se oprostio od kumova koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.

