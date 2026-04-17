Bulatova žena Marija odvedena u bolnicu nakon što ga je prijavila za nasilje

Supruga Marka Bulata, Marija, upućena je na lekarski pregled nakon što je prijavila policiji nasilje.

Naime, kako je Telegraf saznao, rano jutros, Marija je policijakoj stanici prijavila pevača Marka Bulata i optužila ga za nasilje.

Nakon što je ekipa policije izašla na teren, ona je poslata na lekarski pregled. Marija se trenutno nalazi u bolnici, gde će lekari ustanoviti da li i koji stepen povreda ima.

Bulat priveden u stanicu

Kako saznajemo, Bulat je policija privela u policijaku stanicu.S njim će posle Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je doslo do nasilja između supružnika.

Naša ekipa, probala je da stupi u kontakt sa Bulatom, ali s obzirom na to da se on još uvek nalazi u stanici, nije se javljao na pozive.

Autor: M.K.