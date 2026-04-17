Supruga ga reanimirala, ali NIJE MU BILO SPASA! Jezivi detalji TRAGIČNE SMRTI poznatog pevača: Evo od čega je preminuo Saša Katančić!

Odmah je stigla i hitna pomoć, ali nisu mogli ništa da urade.

Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo, a prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti srčani udar.

Kako se navodi, drama se odigrala u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira do dolaska ekipe Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.

Zvanični rezultati obdukcije još uvek nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

