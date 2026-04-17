Supruga ga reanimirala, ali NIJE MU BILO SPASA! Jezivi detalji TRAGIČNE SMRTI poznatog pevača: Evo od čega je preminuo Saša Katančić!

Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo, a prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti srčani udar.

Kako se navodi, drama se odigrala u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira do dolaska ekipe Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.

Zvanični rezultati obdukcije još uvek nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

Autor: R.L.