HAPŠENA DVA PUTA ZBOG KOKAINA, BILA U RIJALITIJU, A U NASLEDSTVO DOBILA PUMPU! Evo ko je Marija Bulat: Od ovoga zarađuje 5.000 evra mesečno

Marija Bulat prijavila je svog partnera Marka Bulata za fizičko nasislje, danas u jutarnjim časovima. Kako saznajemo, pevač je nakon što je Marija pozvala policiju otišao u policijsku stanicu, dok je ona upućena na pregled kod lekara.

Marija Bulat ima burnu prošlost, pa je 2021. godine uhapšena zajedno sa još dve osobe u policijskoj akciji na Novom Beogradu.Policija je na Novom Beogradu u Bloku 38. upala u kozmetičku salon za koji se ispostavilo da je lokal koji drži Marija Bulat, žena pevača Marka Bulata. Intervenisalo je šest automobila Intervetne jedinice i prilikom akcije uhapšeno je tri muškarca i jedna žena, a ispostavilo se da je reč o Mariji Bulat. Zaplenjeno je i tri automobila.Ali to nije prvi put.

2017. godine uhapšeni i pevač i njegova ženaU avgutu 2017, Marka Bulata i njegovu suprugu privela je policija u Crnoj Gori zbog posedovanja narkotika.Pripadnici barske policije su tokom racije u baru na plaži "Tropski raj" u tašni Marije Bulat pronašli kokain i marihuanu. Bulatova supruga je tokom ispitivanja tvrdila da je droga njena i da je ona konzumira. Protiv nje je podneta prekršajna prijava jer je reč o manjoj količini narkotika.

Marko Bulat je tada takođe saslušan, a posle ispitivanja i priznanja njegove supruge da je droga njena i da je namenjena za ličnu upotrebu, pušten je iz policijskog pritvora.Godinu dana ranije, popularni pevač i njegova supruga našli su se u centru skandala zbog dva grama kokaina. U velikoj akciji beogradske policije "Cunami", uperene protiv narko-dilera, privedena je Marija Bulat (tada Nikolić). Ona je kasnije sklopila dogovor sa Višim tužilaštvom u Beogradu. Priznala je, u zamenu za uslovnu zatvorsku kaznu, da je od dilera kupila dva grama kokaina.

Bila u rijalitiju 

Marija Bulat bila je u rijalitiju Zadruga ali se kratko zadržala. Ona je tamo provela samo osam dana, a pevač je nije sačekao po izlasku. Kako je i sam pevač govorio njen motiv ulaska u rijaliti je bio da prebrodi bolest. Marija se borila sa ankcioznošću.

"Dešavalo se da krenemo na neki rođendan, i ona mi na vratima kaže: Hajde da se vratimo nazad. Počne da oseća nelagodu, znoje joj se dlanovi... Ja je zagrlim i kažem: Maki, prelepa si, ne brini, idemo! Pošto ima strah od ljudi, rešila je da pobedi tu bolest, pa je zbog toga ušla u rijaliti!", istakao je pevač.Podsetimo, Marija boluje od hronične anemije, te redovno prima terapije, a jedno vreme provela je u invalidskim kolicima

Izdaje pumpu za 5.000 evra

Prijatelji porodice Bulat otkrili su svojevremeno da oni nemaju finansijskih problema, jer imaju nekretnine od kojih odlično zarađuju. Naime, Marija je u nasledstvo dobila jednu benzinsku pumpu, koju izdaje za 5.000 evra mesečno, a i vlasnica je salona za brzo feniranje i solarijuma.Osim priliva novca s te strane, Bulatovi zarađuju i od dva lokala koji su na Markovo ime. Od tih nekretnina oni popunjavaju kućni budžet sa 1.200 evra.

