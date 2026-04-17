Poznati pevač koji je iznenada preminuo, pre šest meseci doživeo veliku tragediju: Poginula cela porodica (FOTO)

Vest o iznenadnoj smrti pevača Saše Katančića potresla je Srbiju i region.Prema prvim informacijama, pevač je preminuo usled srčanog udara (infarkta), koji je nastupio iznenada, bez poznatih zdravstvenih problema.

Njegov život ranije je obeležila i velika lična tragedija, kada je izgubio kumove u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.Prema dostupnim informacijama, 26. oktobra prošle godine došlo je do teške nesreće u ulici Omladinskih brigada, kada je vozač "audija" pod dejstvom alkohola prošao na crveno svetlo i direktno udario u vozilo "hjundai" u kojem se nalazila tročlana porodica.

U nesreći su poginuli policajac, njegova supruga i njihov devetogodišnji sin, dok je vozač "audija" uhapšen nakon što je utvrđeno da je imao 1,17 promila alkohola u krvi. Saša Katančić se tada javno oprostio od stradalih kumova, deleći emotivne poruke i zajedničke fotografije, uz kratke i potresne reči: "Kumovi… zauvek u srcu".

Inače, Saša Katančić je karijeru gradio kao pevač narodne muzike, nastupajući po klubovima i veseljima širom zemlje i dijaspore.Širu prepoznatljivost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Pinkovih zvezda", kao i kroz rijaliti programe. U rijalitiju "Farma" važio je za mirnog i povučenog učesnika koji je izbegavao konflikte i bio fokusiran na muziku i druženje.

Autor: M.K.