Prvo oglašavanje Bulatove žene nakon što ga je prijavila za nasilje! Marija za Pink.rs otkrila koliko joj je danas teško: Imam priču, ali...

Pevača Marka Bulata supruga Marija rano jutros je prijavila za nasilje u porodici, prenose mediji. Mirno jutro na Novom Beogradu prekinula je policijska intervencija u domu poznatog estradnog para.

Prema nezvaničnim informacijama, Marija Bulat pozvala je nadležne organe rano jutros, tvrdeći da ju je suprug, pevač Marko Bulat, napao nakon verbalne rasprave.

Mi smo kontaktirali Mariju, koja nam je poručila da i te kako ima šta da kaže, ali da danas nije u mogućnosti.

- Hvala na pitanju. Komentar nemam... Imam priču, ali molim za razumevanje... Danas ne mogu o njoj pričati - poručila je Marija za Pink.rs.

S druge strane, ekipa portala Pink.rs pokušala je da stupi i u kontakt s Markom, međutim on je do objavljivanja ovog teksta ostao nedostupan za komentar.

