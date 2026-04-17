Nadam se da će doći... Marija Bulat otkrila detalje drame s Markom, evo da li su deca svemu prisustvovala

Marija Bulat je rano jutros pozvala policiju iz stana na Novom Beogradu u kojem živi sa pevačem Markom Bulatom, nakon čega je on priveden u policijsku stanicu zbog prijave za nasilje.

Medijske ekipe nalaze se ispred njihovog doma gde se jutros odvijala drama. U jednom trenutku, Marija je izašla iz stana u trenerci, sa duksom i kapuljačom na glavi, kao i naočarima za sunce, kako bi prošetala psa.Po povratku je kratko dala izjavu.

- Idem i od doktora. Moram da budem okej, malo je nezgodno, ćerkica mi je u školi, sin je gore u stanu- rekla je ona.

Marija je pomenula i decu.

- Deca nisu prisustvovala tome. Marko je i dalje u policiji, ali biće pušten. Nadam se da će doći kući. Hvala vam na brizi - rekla je Marija.

Autor: M.K.