Evo ko je budući muž Meline Džinović: Imućni Englez (70) ima milionski kapital, a pre godinu dana dobio bebu sa Ukrajinkom

Modna kreatorka i bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Galić, udaje se ovog vikenda za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda (70)!

I dok se detalji venčanja drže u strogoj tajnosti, sve više pažnje privlači upravo njen izabranik i njegov luksuzni način života.

Reč je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara. Par trenutno živi u luksuznoj nekretnini vrednoj nekoliko desetina miliona evra, sa fantastičnim pogledom na glavni bulevar i more, a koja je već nekoliko godina u Džefrijevom vlasništvu.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline 25 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za domaće medije.

Nedugo pre nego što je upoznao Melinu, Džefri je u junu prošle godine dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Oni su bili kratko u vezi, koju su okončali dok je ona još bila trudna, ali je Englez dete odmah po rođenju priznao i nije dozvolio da raskid utiče na njega. Izvor blizak paru navodi da je Melina u vezu sa njim ušla tek nakon tog raskida, kada je on bio slobodan muškarac. Ona je u potpunosti prihvatila njegovu situaciju iz prošlosti i planirano je da upozna njegovo najmlađe dete.Inače, Džefri je rođen u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Milionske zarade i direktorske funkcije

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima. Budući suprug Meline Galić, nekada Džinović, najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Od međunarodnih kompanija do nekretnina u Francuskoj

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.Istovremeno, francuski registar kompanija, čije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

Podsetimo, slavlje se održava u Monaku i biće izuzetno glamurozno. Zvanice dolaze iz celog sveta, a biće ukupno oko 100 gostiju. Melinini članovi porodice došli su ranije, a među njima je i ćerka Đina.

Sve je uveliko spremno za slavlje

Melina je sa budućim suprugom i bliskim ljudima uživala na jahti, a uz nju je sve vreme ćerka Đina.Buduća mlada već nosi belo, a njena naslednica odlučila se za opušteniju kombinaciju. Nosila je roze košulju, a kosu je vezala u rep.Oko njih su drugi gosti, koji će danas prisustovati venčanju.Melini majka spremila poseban poklonNa svadbeno veselje dosta ranije su stigli Melinini najbliži, među kojima su majka, otac i brat.

