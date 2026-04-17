Veljko Ražnatović prvi put NEĆE SLAVITI ROĐENDAN SA SINOM: Mali Krstan puni tri godine, slavlje u vili na Dedinju

Danas je u porodici Ražnatović bitan dan! Naime, srednjem sinu Veljka i Bogdane Ražnatoviću, Krstanu, danas je treći rođendan.

Ponosni roditelji se ovim povodom još uvek nisu oglasili na mrežama, a ovo će biti prvi rođendan da Veljko neće biti u porodičnom domu.Veljko već neko vreme boravi u Rusiji gde naporno trenira svakoga dana, a tamo će boraviti godinu dana.

Bogdana sa decom bila u Rusiji

Bogdana Ražnatović prošlog meseca bila je sa decom u Moskvi.Pre samog dolaska u Rusiju, ekipa "Blica" uslikala je Bogdanu na aerodromu u Beogradu pred let za Moskvu. Ona je bila u potpuno opuštenom izdanju, bez trunke šminke, a najmlađeg sina je gurala u dečjim kolicima. Na aerodrom ih je dovezao vozač, a najveća pomoć i podrška pred put bila joj je sestra, Nataša Rodić.

Ima podršku porodice

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.O njegovoj posvećenosti redovno svedoče snimci sa treninga koje deli sa pratiocima, ali i reči njegove majke, folk dive Svetlane Cece Ražnatović.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada folk zvezda.

