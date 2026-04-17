ACA KOS DOBIO ROLEKS OD ČEDE: Odmah se svima pohvalio skupocenim satom (VIDEO)

Aleksandar Kos se pohvalio na društvenim mrežama skupocenim poklonom.

Aleksandar Kos, pohvalio se na svom Instagram profilu skupocenim poklonom. On je objavio video kako otvara kutirju sa skupocenim satom marke Roleks, čija vrednost se kreće od 6.000 evra pa do 50.000 evra. Aleksandar nije otkrio od koga je dobio skupoceni poklon, ali kako saznajemo od izvora bliskom Kosu u pitanju je poklon od njegovog prijatelja Čede Jovanovića.

Aca za Čedin rođendan doneo šampanjac i tortu

Čeda Jovanović proslavio je rođendnan 13. aprila, a Aleksandar Kos je pokazao kako je izgledao rođendanski dan Jovanovića. Na početku snimka vidimo Aleksandra kako unosi tortu sa svećicama i šampanjcem, a potom i Čedu kako stoji za stolom na kom nema čega nema.

- Naši momenti - napisao je Aleksandar Kos, kog vidimo na jednoj slici kako se grli sa Čedom i čestita mu rođendan.

Na snimku se našla i poruka koju je političar dobio od dece, a na kojoj piše:

"Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvek. Miša, Jana, Zora i Anđa - glasi poruka.

Sele se na Kipar

Kako je Kurir nedavno pisao prvi, Aca i Čeda odlučili su da se presele na Kipar. Političar i njegov prijatelj odlučili su da započnu novo životno poglavlje upravo na ovom mediteranskom ostrvu, poznatom po blagoj klimi, kristalno čistom moru i opuštenom načinu života. Prema Acinim rečima, odluka o kupovini nekretnine nije bila impulsivna, već rezultat ličnog iskustva i oduševljenja prirodom i atmosferom koju nudi Kipar.

Autor: M.K.