Daniel Kajmakoski uhvaćen u ŠOK izdanju! Pevač prilegao ispred kluba gde je otet, počeo da beži kad je video OVO!

Daniel je viđen kako leži na stolu ispred kluba, a na pitanje "Kako je?" pobegao je glavom bez obzira.

Pevač Daniel Kajmakoski koji je nedavno otet ispred jednog kluba, usnimljen je sinoć u šokantnom stanju.

Naime, on je ispred jednog poznatog klubu u Beogradu u jeku provoda potpuno opustio i završio ležeći na stolu. Nekadašnji pobednik muzičkog takmičenja nije mario za poglede, sve dok nije shvatio da ga snimaju kamere.

U trenutku kada je ugledao objektive, Danijel je ostao u potpunom šoku, a neprijatnost na njegovom licu bila je više nego očigledna.

Kako bi izbegao radoznale poglede, pevač je brže-bolje pokušao da se pribere i bukvalno pobegao u klub, dok su prolaznici govorili: "Pijan je, da li mu je dobro".

Daniel bio otet pre više od dva meseca

Podsetimo, pevač Daniel Kajmakoski je 8. februara bio otet nakon nastupa u Beogradu, a detalji ovog jezivog slučaja ne prestaju da šokiraju javnost. Ovim povodom za domaće medije oglasio se nedavno njegov advokat Branislav Stanišić.

- Ono što trenutno imamo jesu pretpostavke da bi možda moglo da se radi o nekim ljudima koji su imali određenu vezu sa njim u nekoj prošlosti. Radi se o pretpostavkama a ne o saznanjima zanovanim na određenim činjenicama, pretpostavke baziramo a razgovorima koje smo vodili i onome što smo iz tih razgovora mogli da zaključimo - rekao je Stanišić.

- S obzirom na to da je prošlo skoro mesec dana od događaja odnosno kada je nad Danielom pokušano krivično delo za koje je zakonom predviđena kazna od 10 do 12 godina, i sa obzirom na to da do danas nemamo lica koja su privedena iako se govorilo da su to uradili amateri i neke neznalice, postavlja se pitanje zašto naša policija nije uspela do sada da liši slobode ljude koji su amateri i nisu profesionalci - dodaje Stanišić.

Autor: Pink.rs