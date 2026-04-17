MELINA SE PRAVILA DA NE POZNAJE SINA! Šok scena usred restorana: Okrenula glavu kad je videla Kana, sa njom bila Brena

Poslednji boravak modne kreatorke Meline Džinović u Beogradu obeležio je nesvakidašnji i prilično neprijatan susret sa sinom Kanom.

Iako su se našli u istom lokalu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

Kako prenosi "Scandal", Melina je uživala u popodnevu u poznatom restoranu na Senjaku, gde je sedela u društvu drugarice i muzičke zvezde Lepe Brene. Atmosfera je bila opuštena sve dok u lokal nije ušetao njen sin Kan.

„Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete“, otkriva izvor.

"Brena nije mogla da veruje šta se dešava"

Dok je Melina demonstrativno izbegavala kontakt očima, Lepa Brena nije mogla da ostane imuna na ovu situaciju. Šokirana onim što vidi, pevačica je odmah ustala od stola kako bi pozdravila momka.

„Brena nije mogla da veruje šta se dešava. Čim je videla Kana, ustala je, prišla mu, srdačno ga izgrlila i izljubila. Melina za sve to vreme nije ni pogledala u tom pravcu. Ne znam šta su njih dve prokomentarisale kada se Brena vratila za sto, ali Kan je vrlo brzo napustio lokal, dok su one nastavile razgovor“, dodaje izvor.

Melina se udaje u Monaku

Melina Džinović u subotu će izgovoriti sudbonosno "da" bogatom Englezu, a gala venčanje napravljeno je u Monaku.Kako "Blic" saznaje, Melina će na venčanju promeniti čak četiri venčanice, a iz Srbije će doći 60 zvanica.

Kao žena čiji je život duboko prožet modom i estetikom, Melina je odlučila da njen poseban dan bude i prava revija elegancije, te će tom prilikom promeniti čak četiri različite venčanice.

Njena vizija savršenog izgleda dovedena je do vrhunca odlukom da joj dve od tih venčanica budu unikatno rađene u prestižnoj modnoj kući Dior. Ove raskošne haljine kreirane su po njenim posebnim specifikacijama, a s obzirom na vrhunski dizajn, njihova cena je bila paprena. Ipak, u želji da svojoj budućoj supruzi priredi dan iz snova i ispuni sve njene zamisli, njen budući muž nije štedeo novac.

Ovom ekskluzivnom slavlju prisustvovaće i njoj bliski ljudi iz domovine, pa je tako planirano da iz Srbije na venčanje doputuje 60 zvanica, koje će uveličati ovaj romantični trenutak.

Autor: M.K.