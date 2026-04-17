Dado i Ivona Polumenta o novom luksuznom stanu u Novom Sadu i o dolasku prinove: Pukli brdo para ali vredelo je!

Iako joj je treća trudnoća najteže pala, neizmerno se raduju prinovi i životu u novom, prostranom domu.

Popularni pevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona s nestrpljenjem iščekuju proširenje porodice, a nedavno su započeli i novo poglavlje u prelepom, novom domu u Novom Sadu.

U iskrenom razgovoru, bračni par je otkrio detalje o trećoj trudnoći, renoviranju stana, ali i o Dadovim novim poslovnim poduhvatima, ne bežeći ni od škakljivih pitanja o kolegama sa estrade.

Pevač ne krije ogromnu radost što će, posle dve ćerkice, u njihov dom stići dečak.

"Posle sina i dve ćerke, mislim da je red da to bude na vagi 2:2. Smatram da će prinova uneti veliku radost i nešto sasvim novo za našu porodicu. Red je sad da Ivona oseti definitivno kako je imati sina, i kažu da je to posebna neka ljubav sina i majke i ćerkica i oca, tako da se izuzetno radujem" izjavio je Dado, dodajući da se izuzetno raduje što će Ivona osetiti tu posebnu ljubav između majke i sina.

Slično razmišlja i lepa trudnica, koja kroz osmeh priznaje da su devojčice ipak malo više vezane za tatu.

"Pa iskreno da ti kažem, neki mi je drugačiji posebni osećaj zato što je sad ovaj put dečak, i ja se uvek našalim da rađam sad dete za sebe, jer ovo su tatine mezimice i ja ću sad konačno da osetim tu pravu ljubav. Šalim se, jer vezana sam mnogo i za svoje ćerke i mnogo imamo blizak odnos, tako da može samo da bude isto kao i do sad jer ću se tako truditi da ih vaspitavam na isti način, ali definitivno me obuzima neka trema više zbog toga što znam šta me čeka sad već po treći put i upoznata sam sa svim procedurama porođaja i trudnoće i svega, ali se jako radujem.

Ona dodaje i to da joj treća trudnoća fizički najteže pada.

Međutim, njen suprug joj je najveća podrška u ovim trenucima. Kako kaže, jedino što se u njihovoj svakodnevici promenilo jeste to što je redovno masira.

- Ja sam vikendom radno, preko nedelje sam generalno u kući, tako da ne utiče to na svakodnevnicu I ona je generalno sasvim jedna normalna i neosretna trudnica i jedino što se promenilo je to da je masiramo svaki dan i to ti je to. Ali jeste, priznajem da mi nekako fizički ova treća trudnoća najteže pada. Tako da sigurno ima nekih stvari koje bi mi zamerio - iskrena je Ivona.

Bračni par ističe da su već blizu odluke o imenu za bebu, pri čemu je Ivona bila ta koja je imala poslednju reč, ali ga za javnost čuvaju u tajnosti sve do rođenja.

Luksuz u Novom Sadu: "Pukli smo i novac i živce zbog majstora"

Pored dolaska prinove, porodica je svu svoju energiju usmerila na uređenje nove nekretnine. Ivona priznaje da im se život promenio na bolje, te da su stan u Novom Sadu uređivali uz pomoć arhitekte, birajući moderne, bež-bele tonove koji u potpunosti odgovaraju njihovom senzibilitetu.

"Novi Sad je poseban grad, mi ga mnogo volimo i gde god da odemo, kad se vraćamo, osećaj je kao da dolazimo na more," sa osmehom prepričava Ivona.

Iako su mnogi pretpostavili da je preseljenje u veći prostor usledilo zbog dolaska trećeg deteta, Dado to demantuje.

"Iskreno, doneli smo odluku i pre bebice, nije ona tu ništa uticala. Imali smo i u prošlom stanu dovoljno prostora, ali jednostavno posle nekog vremena ti dosadi", objasnio je Dado, ističući da je prelazak na bolje logičan korak. Pevač veruje u pametna ulaganja:

"Svaki pametan umetnik će da ulaže u nešto što će da mu ostane, a svaka investicija u nekretninu je jako dobra".

Ipak, proces opremanja doma nije bio nimalo lak. Dado priznaje da je sve iziskivalo mnogo novca, truda, ali i živaca i čekanja, naročito kada su u pitanju majstori, za koje kaže da je "proces bio dug".

Srećom, sada im predstoji uživanje, a svakodnevnu pomoć u novom domu obećavaju i njihove ćerke, desetogodišnja Alea i mlađa, petogodišnja naslednica, za koje Dado kaže da su u savršenom uzrastu za dolazak brata.

Karijera "u punom gasu" i odnos sa Đanijem

Kada je u pitanju muzika, Dado ne planira pauzu. Njegov novi hit duet "Šamar" sa Teom Tairović obara rekorde.

"Karijera je u punom gasu, ne može bolje iskreno! Zadovoljan sam saradnjom, Tea je veliki umetnik, kao i kompletna ekipa," podelio je pevač, navodeći da za taj projekat ima samo "čistu desetku".

Ovaj par se trenutno nalazi u potpuno novoj, pozitivnoj životnoj fazi i energiji – od novog stana i automobila, pa do opreme i kolica za bebu.

Već planiraju i naredna putovanja; dok Dado priželjkuje Maldive, Ivona kroz osmeh kaže da bi im i odmor u Crnoj Gori ili Hrvatskoj bio sasvim dovoljan "plafon".

Na samom kraju, kada se razgovor dotakao i estradnih odnosa, odnosno odnosa sa pevačem Đanijem, Dado je u svom stilu kratko, ali vrlo jasno stavio tačku na tu temu:

- Ne, nisam se čuo, nema potrebe da se čujem - odsečno je zaključio pevač.

Autor: Pink.rs