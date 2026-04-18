Porodica ju je napustila kad je bilo najteže! Naša pevačica ostala udovica sa 29 godina: TEŠKO ONIMA KOJI SU MI SE ZAMERILI!

Posle velike tragedije koja ju je zadesila, mnogi su je napustili i okrenuli su joj leđa.

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka postala je udovica u 29. godini, a sada je otkrila kroz šta prolazi nakon što je pre skoro dve godine izgubila supruga Nebojšu Stojićevića Jarina. Ona je istakla da su se mnogi ljudi nakon te tragedije potpuno udaljili i nestali iz njenog života.

Cipka kaže da nema familiju i da njena noga na nečiji prag više neće kročiti.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila:

- Familiju nemam niti me interesuje. Imam porodicu koja se sastoji od više porodica, tu ubrajam i svojih par prijatelja. Dajem sebi za pravo da napravim porodicu koja meni odgovara. Biram ljude za svoju porodicu. Pojedini koji su mi po rođenju dodeljeni od Boga ne znače da su u mom srcu i glavi moja porodica - priznala je ona.

"Teško onima koji su mi se zamerili"

Na pitanje kako se sada oseća, nakon svega što je preživela, pevačica je samo kratko rekla:

- O tome kako mi je, ne pričam... Samo ću reći, teško onima koji su mi se zamerili i koji planiraju da mi se zamere! Oni će osetiti kako mi je - istakla je Cipka za Informer.

Autor: Pink.rs