Policija napustila stan, ćerka Sofija vređa majku, Marija viri kroz prozor! Haos ispred zgrade porodice Bulat: Kažite mi samo da li su dobro!

Ćerka Marije Bulat iz prvog braka, Sofija, stigla je danas u porodični dom svoje majke i Marka Bulata gde se rano jutros desila prava drama.

Sofija sve vreme plače i ne puštaju je da uđe u stan, a sada je majku sve vreme psovala.

Ona je sa bebom i mlađom sestrom, Marijinom i Markovom ćerkom sve vreme ispred zgrade, a ekipa Blica zatekla je i policiju koja je na kraju izašla iz stana.Marija po Sofijinim rečima, ne da da Dorotea, njena mlađa sestra, ostane sa Marijom i Marijinom drugaricom, te je sve vreme ponavljala da će Marko uzeti dete. Zahteva od policije da zovu Marka, a u međuvremenu joj se ispraznio telefon.

Marija je nakon što je policija izašla iz stana sve vreme virila kroz prozor i zavesu, a sve kako bi videla gde joj se nalazi ćerka.

Sa bebom u kolicima došla do stana kod majke

Podsetimo, Sofija se nedavno porodila i sa bebom se uputila u stan svoje majke.

- Došla sam sa detetom od dva meseca, Marija mi ne otvara vrata da vidim brata. Kažite mi samo da li su dobro - govorila je zabrinuta Sofija sve vreme ispred stana.

