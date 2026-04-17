POZNATI DETALJI SAHRANE SAŠE KATANČIĆA: Evo kad i gde će pevač biti ispraćen na večni počinak

Saša Katančić, popularni muzičar, preminuo je iznenada od srčanog udara. Sahrana će se održati u ponedeljak na Novom bežanijskom groblju.

Izgradio karijeru u klubovima

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Bio deo najgledanijih emisija

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Pinkovih zvezda". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Oprobao se u rijalitiju

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Autor: M.K.