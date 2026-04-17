Živote, šta je ovo?! Saša Katančić i pokojni brat Darka Lazića zajedno kumovali, sad na pevačevom profilu osvanuo prizor koji će mnoge RASPLAKATI! (FOTO)

Pokojni brat Darka Lazića, Dragan i pevač Saša Katančić zajedno kumovali. Kumina objava rastužila je mnoge, jer se od Saše oprostila slikom na kojoj je pevač pozirao sa bratom Darka Lazića, Draganom, koji je poginuo 11. marta.

Vest o smrti pevača Saše Katančića u 49. godini iznenadila je i rastužila je sve one koji su ga poznavali.

Od njega se oprostila i njegova kuma, a njena objava rastužila je mnoge, jer se od Saše oprostila slikom na kojoj je pevač pozirao sa bratom Darka Lazića, Draganom, koji je poginuo 11. marta.

Naime, Saša i Dragan Lazić bili su kumovi žene koja se oprostila sada od pevača.

- Živote, šta je ovo? - napisala je utučena kuma Lazića i premiluog Katančića.

Ona je objavila i jedan snimak sa privatne proslave na kojoj su zajedno Saša i Dragan, dok su pevali uz tri slomljena srca.

Prijatelji se opraštaju na mrežama

- Sa velikim žaljenjem primio sam vest da je moj drug i izuzetan muzičar i pevač Saša Katančić preminuo iznenada. Sale, druže, žao mi je mnogo. Nek ti je večna slava, mi smo u Sezama nećemo te zaboraviti - napisao je njegov prijatelj.

- Poslednji pozdrav dragi prijatelju, brate, kolega Saša Katančić. Putuj sa Anđelima...Saučešće porodici... - glasi druga objava.

Prijateljica neutešna

- Dragi naš Sale, volela bih da sam jutros čula da je laz hvala ti za svaki ulepšan trenutak u našim života, putuj sa anđelima…a u nama ćeš živeti kroz svaku pesmu koja ce nas na tebe secati Sasa Katančić - napisala je njegova prijateljica.

Inače, svoju bogatu muzičku karijeru Katančić je godinama gradio nastupajući na veseljima, u klubovima i širom dijaspore. Bio je poznat po neverovatnom repertoaru i energiji kojom je plenio, a šira publika ga je zavolela kroz učešće u popularnom muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“.

