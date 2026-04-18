Tigar završio na Jeremićkinom zidu u stanu! Oglasila se voditeljka i priznala: Moj Miloš... (FOTO)

Jovana Jeremić je izuzetno ponosna na svoje uspehe, kako poslovne tako i privatne, a jednim gestom je pokazala koliko je ponosna na svog emotivnog partnera Miloša Stojanovića, poznatijeg kao Tigar.

Voditeljka Jovana Jeremić još jednom je potvrdila da kod nje ljubav i uspeh idu ruku pod ruku, pretvorivši zid svog doma u svojevrsni oltar ličnih postignuća i emocija. Na centralnom mestu, tik iznad njenih čuvenih diploma iz škole i blještavih inicijala "J. J." ukrašenih krunom, sada ponosno stoji uramljena fotografija njenog partnera Miloša Stojanovića Tigra.

Slika prikazuje Miloša u bokserskom izdanju sa zavojima na rukama, a ovim potezom ona je jasno poručila da je Miloš zauzeo počasnu poziciju.

Čitav prizor odiše spojem ponosa zbog postignutih rezultata i sreće koju uživa u privatnom životu. Na ovaj način, ona je kreirala mali lični zid dragih uspomena i priznanja, gde ljubav i karijera stoje jedno pored drugog u potpunoj harmoniji.

"Zasluženo, on je moj heroj u svakom smislu, vratio me je u život" - pričala je voditeljka.

"Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić"

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Na pitanje novinara da ima informaciju da je u drugom stanju i da li je to istina, Jovana je odgovorila:

- Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude - videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - rekla je Jovana i priznala da Miloša vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje.

