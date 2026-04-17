AKTUELNO

Domaći

Haris Džinović progovorio o preminulom Saši Katančiću: Godinama je bio uz mene, talentovan pevač...

Izvor: pink.rs, 24sedam.rs, Foto: Instagram.com/sasakatancic, E-Stock/Časlav Vukojičić

Pevač je imao samo reči hvale za mlađeg kolegu!

Saša Katančić, koji je jutros preminuo, godinama je radio sa legendarnim Harisom Džinovićem. Pratio ga je na brojnim nastupima, a pevao mu je i prateće vokale.

- Saša je vrlo talentovan, i pravi profesionalac - hvalio ga je Džinović.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Stariji kolega je posebno naglašavao da mu je Saša bio i klavijaturista 14 godina.

Podsetimo, prve informacije govore da je Katančić preminuo usled srčanog udara. Drama se odigrala u njegovom domu kada mu je iznenada pozlilo. Supruga je odmah pokušala da ga reanimira dok su čekali ekipu Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu.

Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Foto: Instagram.com/sasakatancic

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Autor: Nikola Žugić

#Bend

#Haris Džinović

#pevač

#prateći vokali

#saša katančić

#umro Saša Katančić

