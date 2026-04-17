Haris Džinović progovorio o preminulom Saši Katančiću: Godinama je bio uz mene, talentovan pevač...

Pevač je imao samo reči hvale za mlađeg kolegu!
Saša Katančić, koji je jutros preminuo, godinama je radio sa legendarnim Harisom Džinovićem. Pratio ga je na brojnim nastupima, a pevao mu je i prateće vokale.
- Saša je vrlo talentovan, i pravi profesionalac - hvalio ga je Džinović.
Stariji kolega je posebno naglašavao da mu je Saša bio i klavijaturista 14 godina.
Podsetimo, prve informacije govore da je Katančić preminuo usled srčanog udara. Drama se odigrala u njegovom domu kada mu je iznenada pozlilo. Supruga je odmah pokušala da ga reanimira dok su čekali ekipu Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu.
Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.
Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.
Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.
