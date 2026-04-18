Poklon kakav niste očekivali: Anastasija za godišnjicu uputila snažnu poruku suprugu Nemanji (FOTO)

Anastasija i Nemanja proslavljaju četiri godine braka, a tom prilikom jedno drugom su uputili dirljive reči.

Anastasija Ražnatović u skladnom je braku sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom sa kojim godinama živi u Sevilji u Španiji.

Nemanja se danas oglasio posebnim povodom te pokazao koliko voli svoju suprugu.

Naime, njih dvoje ovih dana proslavljaju četiri godine bračnog života, a Anastasija je tim povodom suprugu poklonila jedan od najskupocenijih francuskih parfema uz posebnu posvetu.

- Četiri godine uz moju ljubav života. Mali poklon za najboljeg muža. Volim te. Tvoja supruga "A" Iz Pariza s ljubavlju - pisalo je u posveti.

Dirnut ovim posebnim poklonom ali i emotivnom porukom koju mu je supruga posvetila, Nemanja se odmah oglasio te podelio na Instagramu i poklon i posvetu.

Obratio joj se moćnim rečima

- Najbolja supruga na svetu. Posebna si - stajalo je u objavi uz opis sa emotikonima srca, sveta i povezanosti.

Anastasija i Nemanja važe za jedan od najskaldnijih parova sa javne scene. Povremeno s eoglašavaju na mrežama te se trude da uglavnom privatnost drže za sebe. Ipak, njihovi pratioci u njihovim objavama uvek primećuju kolika ljubav i poštovanje vlada među njima, te da je Anastasija najvoljenija supruga, što Nemanja kao pravi džentlmen pokazuje i ne može da sakrije.

