Melina i milioner stigli u old tajmeru: Ona u uskoj beloj venčanici

Melina Džinović i njen milioner Džefri Pol Arnold stigli su na veselje u old tajmeru.

Džefri je dovezao Melinu u automobilu, a nakon što je izašao iz auta, prišao je njenim vratim i otvorio je.

Melina je nasmejana u beloj uskoj haljini izašla iz automobila, a on joj je odmah poljubio ruku. S njima u autu je bio još jedan čovek, blizak njima. Melina nije skidala osmeh, a Džefri je nije ispuštao iz ruku.

Odmah su krenuli ka restoranu, gde ih je dočekala poznanica, kojoj se Melina oduševila i odmah joj pritrčala u zagrljaj.

Morala da ispuni dva zahteva za venčanje

Da u Monaku živi duže od mesec dana, a ovo za Melinu nije bio problem, jer ona u Monaku živi već duže od godinu dana.

Na oglasnoj tabli u opštini, bilo je istaknuto da se Melina i Arnold uzimaju, i venčanje se može obaviti tek nakon isteka zakonskog roka, koliko obaveštenje mora biti istaknuto na oglasnoj tabli. Venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnih praznika.

Autor: Nikola Žugić