TRUDNA EDITA ARADINOVIĆ SE POVLAČI IZ JAVNOSTI! Pevačica se oglasila saopštenjem: Nisam u stanju da... (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović nalazi se u drugom stanju, a sada je donela odluku da se na neko vreme povuče iz medija.

Edita Aradinović se oglasila putem društvenih mreža i objasnila da joj je trenutno potreban mir. Iako ima zakazane nastupe, Edita je za razumevanje:

- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor.Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - napisala je Edita.

Pukla joj guma na putu

Edita je nedavno pred koncert doživela nezgodu, kada je na putu do Čačka pukla guma na automobilu.

- Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma - napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.

Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:

- Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum.

Autor: Nikola Žugić