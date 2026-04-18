TRUDNA EDITA ARADINOVIĆ SE POVLAČI IZ JAVNOSTI! Pevačica se oglasila saopštenjem: Nisam u stanju da... (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović nalazi se u drugom stanju, a sada je donela odluku da se na neko vreme povuče iz medija.
Edita Aradinović se oglasila putem društvenih mreža i objasnila da joj je trenutno potreban mir. Iako ima zakazane nastupe, Edita je za razumevanje:
- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor.Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - napisala je Edita.
Pukla joj guma na putu
Edita je nedavno pred koncert doživela nezgodu, kada je na putu do Čačka pukla guma na automobilu.
- Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma - napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.
Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:
- Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum.
Autor: Nikola Žugić