Radimo dugo na tome, srećan sam: Prvo oglašavanje Saše Kovačevića nakon saznanja da postaje otac, progovorio i o Jakovu, pa uzvratio Đoletu Đoganiju (VIDEO)

Mlada zvezda u usponu, pevač Jakov Jozinović, večeras održava svoj peti, od deset rasprodatih koncerata u Plavoj dvorani, a ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, pa smo tako porazgovarali sa pevačem Sašom Kovačevićem.

Saša se, naime, večeras pojavio kao gost na koncertu, te je zauzeo svoje mesto u prvom redu, zajedno sa svojom verenicom Zoranom. On je na samom početku izjave za medije, među kojima se našla i naša ekipa, otkrio kako gleda na uspeh koji je Jakov do sada postigao.

- Došao sam da ga podržim, večeras samo kao gost...Da li imam išta da dodam?! Muzika je nešto što nas spaja, ne treba da komentarišemo da li su pesme obrađene, da li su prepevane ili kako god. 10 Sava Centara govori u prilog tome. Bitno je da se širi ljubav i da se širi emocija. Da je napravio ovakav uspeh, to je samo za "svaka čast" i zato sam tu kao stariji kolega podržim - rekao je Saša, a onda je otkrio da bi snimio duet sa Jakovom:

Snimio bih, zašto ne bih?! Na mlađima svet ostaje, on je neko ko u sebi ima veliku dozu harizme, neko je ko zaista oseća scenu, što je vrlo intresantno. Upao je u ceo ovaj krug jako brzo, a snalazi se kao da je 10 ili 15 godina na javnoj sceni. Malo smo se čuli preko telefona kada možemo da se uskladimo, a videli smo se u Spensu u Novom Sadu, ali nešto uopšteno oko karijere. Mislim da nema potrebe da ga savetujem, on se jako dobro snalazi u ovome.

"Srećan sam što ću postati otac"

Podsetimo, pre nekoliko dana, kao bomba u javnosti je odjeknula vest da će pevač postati otac, dok će se njegova verenica Zorana, ostvariti u ulozi majke po drugi put. On je sada, tokom izjave za medije, progovorio na ovu temu, otkrivši da je došao sa njom na koncert.

- Jeste, tu je, ali se smanjila (smeh)...Iskren da budem, nisam želeo o tome da pričam, želeo sam da podelim sa vama kada za to bude pravo vreme, ali s obzirom da ste imali prilike da dođete do tih informacija...Sve u svemu, jako smo srećni i eto, radujemo se. Ja sam jako srećan što su postati otac, a i ona po drugi put majka - rekao je pevač, te je otkrio kako je reagovao kada su saznali da je trudna:

- Bukvalno bez teksta. Ona i ja smo devet godina zajedno, mi duži period radimo na tome. Svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi, ne može da bude srećan. To će doći na svoje, verujem, kada prvi put zagrlim dete, ali ja svakako imam svoju malu bebu koju od druge godine doživljavam kao svoju - ističe on i priznaje da nije ulazio u kuhinju do sada, kako bi verenici spremio obroke koji joj se jedu:

Iskren da budem, ne. Mi smo tim, mi nekako funkcionišemo od prvog dana isto i kada god ne radim, ja sam sa svojom porodicom. Ja sam od ponedeljka do četvrtka 24 sata sa porodicom. Jedino sada što je period kada joj svaka hrana i mirisi smetaju, tu moramo da balansiramo. Nisam do sada spremao, ali ne bežim od toga, volim da kuvam.

Naš denser Đole Đogani, nedavno je u izjavi za medije potkačio Sašu i Dada Polumentu, ističući da su i oni, kao i Jakov, započeli karijeru pevajući tuđe pesme, zbog čega je Jozinović već neko vreme "trn u oku", na šta se ovom prilikom Saša osvrnuo, te je odgovorio Đoletu.

- Među prvima?! Ne bih se složio sa tim jer mnogo mojih starijih kolega je već od osamdesetih i devedesetih godina to radili, nije krenulo od mene. Ništa nije ukradeno, sve je autorski plaćeno! Svakom želim da ko oseti dobru energiju sa pesmom da je adaptira i napravi u svojoj interpretaciji. Muzika treba da nas spaja i ne želim da komentarišem ljude, da li bilo pozitivno ili negativno, ne znam u kom kontekstu je rečeno... - rekao je on i dodao:

Iskren da budem, ne znam šta bih rekao. Rekao sam šta je momak napravio sa tim svojim, kako god oni nazvali, ali imali ste priliku da vidite njegove dve numere. Ti pregledi i kada vidite dvoranu kako peva te pesme, on će napraviti veliki bum. A sa albumom će napraviti mnogo veći bum nego pojedinci.

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić