OVO SU DETALJI MELININE GALA SVADBE SA MILIONEROM! Čak 70 gostiju slavi u restoranu, imaju poseban jelovnik, ali ni to NIJE SVE

Dok se odbrojavaju sati do trenutka kada će Melina Galić po drugi put izgovoriti sudbonosno "da", Telegraf otkriva detalje iz Monaka.

Dizajnerka će se svom izabraniku Englezu Džefriju Polu Arnoldu zakleti sutra na večnu ljubav, a slavlje je već večeras počelo luksuznom večerom sa zvanicama.

Gosti Galićeve počeli su da pristižu još juče tokom dana, a kako saznajemo na ovoj ceremoniji biće 70 zvanica najbliskijih paru. Slavlje započinju u restoranu "La mere Germaine" na Azurnoj obali, a kako saznajemo, danas je tokom dana, tačno u 15 časova zatvoren za druge goste, kako bi se sve pripremilo za 70 ljudi koju su pozvani na svadbenu večeru.

Kako smo uspeli da saznamo, pripremljeno je 10 najskupljih šampanjaca, ali i poseban jelnovnik za goste.

Svadba decenije održava se pod strogim velom tajnosti a sve je podređeno njenom ukusu i modi što je i sastavni deo njenog posla. Poznata po tome što uživa u luksuzu i živi na visokoj nozi, Melina je rešila da ne štedi ni na čemu.

U restoranu gde će gosti sa mladencima proslaviti njihovo novo poglavlje u životu, pripremljen je u potpunosti i odiše pravom elegancijom i sofisticiranošću. Stolovi su ukrašenim belim stolnjacima na kojima je samo jedan detalj, vaze sa belim ružama. Tu su i čaše za šampanjac koji se hladi za goste, a meni će takođe biti raskošan i bogat.

Goste će voziti duž Azurne obale u Džefrijevoj jahti, a angažovali su i veliko obezbeđenje, kako bi osigurali privatnost.

Melinina porodica je stigla na venčanje godine, a dok je Đina uz nju na ovaj važan dan, njen sin Kan se nije pojavio na ovoj proslavi.

Autor: Nikola Žugić