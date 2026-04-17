Ukrstio glasove sa bračnim parom: Prvi gosti Jakova Jozinovića Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, publika pala u trans (FOTO+VIDEO)

Jakov Jozinović večeras održava svoj peti koncert u Sava Centru, a prvi su na binu kao gosti na njegovom koncertu, izašli Jelena Tomašević, naša pevačica i njen suprug, glumac, Ivan Bosiljčić.

Mlada muzička zvezda u usponu, hrvatski pevač, Jakov Jozinović, do sada je rasprodao čak 10 koncerata u Plavoj dvorani, zbog čega je postao tema broj jedan u domaćim medijima, a večeras održava svoj peti po redu.

Naime, Jakov se na samom početku koncerta, nakon otpevanih nekoliko numera, obratio beogradskoj publici posebnim rečima.

- Još jednom, dobro veče Beograde, je l' smo dobro?! Jedva sam čekao da se vratimo u ovu dvoranu, tu se najviše osećam svoj. Ovo nam je peto veče zaredom i beskrajno sam zahvalan što ste i peto veče došli i kupili karte! Hvala vam! Svako veče imam jedan cilj, a to je da kući odete najsrećniji i ispunjene duše i srca i da poželite da se vratite. I jedan jedini zadatak pored toga je da budete glasniji od nas i da date tu ljubav koju ste doveli sa sobom, bravo ko god da je rekao - rekao je Jakov, a potom je nastavio sa programom koncerta.

Kako je koncert tekao, on je pozvao i svoje prve goste na večerašnjem koncertu, a to su zapravo bili, bračni par, Ivan Bosiljčić i njegova supruga, pevačica Jelena Tomašević, kojima se posebno obradovao.

Njih troje su, naime, ukrstili glasove, a publika je sve vreme pevala sa njima uglas, te tako ne postoji neko ko je sedeo kada je ovaj trojac pustio glasove.

