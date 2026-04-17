SAVA CENTAR NA NOGAMA! Jakov podelio scenu sa Bokijem iz Leksington benda: Ovacije širom Plave dvorane (FOTO+VIDEO)

Jakov Jozinović, poznati pevač, održao je svoj peti koncert u Sava Centru, a kao drugi gost, na binu je pred beogradsku publiku izašao Bojan Vasković, frontmen Leksington benda!

Mlada muzička zvezda u usponu, hrvatski pevač, Jakov Jozinović, do sada je rasprodao čak 10 koncerata u Plavoj dvorani, zbog čega je postao tema broj jedan u domaćim medijima, a večeras održava svoj peti po redu.

Jakov se, na samom početku koncerta, obratio beogradskoj publici specijalnim rečima, a publika je pala u trans zbog istih.

- Još jednom, dobro veče Beograde, je l' smo dobro?! Jedva sam čekao da se vratimo u ovu dvoranu, tu se najviše osećam svoj. Ovo nam je peto veče zaredom i beskrajno sam zahvalan što ste i peto veče došli i kupili karte! Hvala vam! Svako veče imam jedan cilj, a to je da kući odete najsrećniji i ispunjene duše i srca i da poželite da se vratite. I jedan jedini zadatak pored toga je da budete glasniji od nas i da date tu ljubav koju ste doveli sa sobom, bravo ko god da je rekao - rekao je Jakov, a potom je nastavio sa programom koncerta.

Nakon ovoga, Jakov je ukrstio glas sa bračnim parom, Ivanom Bosiljčićem, našim glumcem i njegovom suprugom Jelenom Tomašević, našom pevačicom. Publika je sve vreme uglas pevala s ovim trojcem.

Kako je nastavio sa svojim repertoarom, on je na binu izveo i Bojana Vaskovića, frontmena muzičke grupe "Leksington bend".

Jakov i Bojan su zapevali zajedno, ali je i Vasković otpevao hitove Leksington benda koje je dupke pun Sava Centar pevao sa njim.

