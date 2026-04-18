DA LI SI TI TO STIPSA, NEĆEŠ DA MI KUPIŠ?! Evo kako se Melina nekada ponašala prema Harisu! Njihova svađa se i dan danas prepričava!

Njihova ljubavna priča počela je 2002. godine dok je Melina bila na trećoj godini studija. Haris je savetovao Melinu da uživa u mladosti i ne opterećuje se skupom garderobom.

Modna kreatorka Melina Džinović udaje se za bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Dejma (70), u Monaku, a pre izvesnog vremena stavila je tačku na brak sa poznatim pevačem Harisom Džinovićem nakon 23 godine zajedničkog života. Melina i Haris imaju dvoje dece, a jedna njihova svađa koja se dogodila u Parizu u Dior radnji i danas se prepričava.

Naime, Melina Džinović otvoreno je javno u jednoj emisiji prepričala kako je jednom prilikom nastala svađa oko kupovine između Harisa i nje.

- Zadnje dve godine imam farmerke i srećna sam. Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: „Ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost" - pričala je Melina, pa nastavila:

- Ja se okrenem i kažem mu: „Jesi li ti to stipsa, je l' ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?“ Čovek je samo rekao: „Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam“. Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam celu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kad sam izgubila – ispričala je svojevremeno Melina.

Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se "jednostavno našli".

Melina se udaje za bogatog Engleza, Goca Karić joj je kuma

Podsetimo, glamurozno slavlje održaće se u jednom luksuznom mestu, do kojeg će svatovi iz Monaka ploviti brodovima i jahtama, a neki leteti helikopterima. Kuma na glamuroznom venčanju u Monaku, kako saznajemo, je Goca Karić.

Ćerka Slavice i Sretena Karića, nakon završetka prestižnih škola na Kipru i u Londonu odlučila je da se vrati u Beograd.

Retko je možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.

Autor: S.Z.