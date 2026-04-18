Danas se udaje Melina Galić! Modnu kreatorku dovezli do opštine u skupocenom kabrioletu, rešili da se ne venčavaju u crkvi: Ovo su svi detalji

Izvor: pink.rs, telegraf.rs

Modna kreatorka Melina Džinović zavetovaće se na večnu ljubav britanskom milioneru, danas, 18. aprila u Monaku.

Nakon gala večere koju su sinoć priredili za svatove, danas sledi glavno slavlje. Melina i Džefri se neće venčati u crkvi, samo u zgradi opštine koja izgleda nestvarno.

U gradu milionera posebno se pazi na ovu zgradu, u kojoj su gotovo na svim zidovima umetnine. Na samom ulazu stoji oglasna tabla na kojoj je 10 dana pre venčanja moralo biti istaknuto da će se Melina udati za milionera.

Od kristalnih lustera do umetničkih dela po zidovima, sve ovo krasi zgradu u kojoj će se Melina zavetovati.

Ovo je razlog što nema crkve

Kako se navodi, razlog za odustajanje od crkvenog venčanja nije nikakav skandal niti nesuglasice, već isključivo međusobno poštovanje i ljubav.

Naime, Melina Džinović je od samog početka bila jasna da ne želi da menja veru. Njen budući suprug Džefri je, kao "pravi svetski čovek i kosmopolita", ovu njenu želju prihvatio bez trunke razmišljanja. Zato su doneli odluku da se venčaju samo građanski, a izvor blizak paru je do detalja objasnio kako je tekao njihov dogovor.

Dovezao Melinu u automobilu vrednom 250.000 evra

Modna kreatorka Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold, stigli su u opštinu u Monaku gde će se venčati oko 10 časova. Nasmejana Melina je blistala u drugoj venčanici u kabrioletu sa milionerom.

Džefri je dovezao Melinu u old tajmer kabrioletu, a iza njih stigao je i jedan crni automobil. Član obezbeđenja sve vreme je pokušao da spreči novinarku da usnimi mladence.

Bentley T-Series ili njegov bliski rođak Bentley Corniche. To su ručno rađeni luksuzni kabrioleti iz 60-ih i 70-ih. Za ovakav klasični Bentey kabriolet, potrebno je izdvojiti od 80.000 do 250.000 evra, zavisi od stanja, originalnosti i istorije, a retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 evra.

